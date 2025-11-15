أوكرانيا: مقتل وإصابة 1000 من العسكريين الروس خلال 24 ساعة

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى مليون و157 ألفا و400 فردا، من بينهم 1000 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم السبت.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11350 دبابة، منها ست دبابات أمس الجمعة، و23588 مركبة قتالية مدرعة، و34443 نظام مدفعية، و1541 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1244 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 428 طائرة حربية، و347 مروحية، و80877 طائرة مسيرة، و3940 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و67396 من المركبات وخزانات الوقود، و3998 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.