هآرتس: ترامب يحاول إغراء نتنياهو بالعفو لتوقيع اتفاق سلام

وكالات

نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مقال رأي يرى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول إغراء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعفو لتوقيع "اتفاق سلام" مع الفلسطينيين.

وأمس الجمعة، أظهر استطلاع للرأي لمعهد لازار، نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، أن 44% من الإسرائيليين يعارضون طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عفوًا من تهم الفساد، مقابل 39% يؤيدون.

وأفاد الاستطلاع، بأن 67% يؤيدون تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر 2023 يعينها رئيس المحكمة العليا، مشيرًا إلى أنه لو جرت الانتخابات اليوم ستحصل المعارضة على 62 مقعدًا، ومعسكر نتنياهو على 48.

وفي 13 أكتوبر الماضي، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال خطابه أمام الكنيست، الرئيس الإسرائيلي إلى منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عفوًا عن التهم الموجهة إليه.

ويواجه نتنياهو 3 ملفات فساد رئيسية، تشمل اتهامات بالرشوة وإساءة الأمانة، حيث إن الملف 1000: يتعلق بالحصول على هدايا ثمينة له ولأفراد عائلته من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات لهم، والملف 2000: يخص تفاوضه مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

بينما الملف 4000: يتعلق بتسهيلات قدمها للمالك السابق لموقع "واللا"، شاؤول إلوفيتش، مقابل تعزيز التغطية الإعلامية لصالحه.