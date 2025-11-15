

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، أنها حددت موقع إطلاق الصواريخ على حي المزة بدمشق، متوعدة بملاحقة المسؤولين واتخاذ إجراءات رادعة بحق كل من يعبث بأمن العاصمة والسوريين.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، إن العاصمة دمشق تعرضت لاعتداء غادر تمثل بسقوط صاروخين من نوع "كاتيوشا" أطلقا من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية في منطقة المزة ومحيطها، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بالمكان.

وأشارت إلى أن وزارة الدفاع، بالتعاون مع وزارة الداخلية، باشرت على الفور التحقيق في ملابسات هذا الاعتداء الآثم، وتعمل على جمع الأدلة اللازمة وتحديد مسار الصواريخ ومصادر الإطلاق.

وأكدت وزارة الدفاع، أنها لن تتوانى عن ملاحقة المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي، وستتخذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يعبث بأمن العاصمة، ويستهدف حياة السوريين واستقرارهم.

وأعلنت الوزارة، أن فريقا عسكريا مختصا تمكن من خلال دراسة زوايا السقوط وتجمع الصواريخ من اكتشاف مكان الإطلاق، حيث جرى تأمين الموقع لاستكمال التحقيقات.

وعثرت وزارة الدفاع على أجهزة عسكرية بدائية الصنع استخدمت في عملية إطلاق الصواريخ التي استهدفت حي المزة 86 في العاصمة دمشق، وتبين أن مصدر هذا الإطلاق يعود إلى محيط حي كفرسوسة.

وأظهرت مقاطع فيديو العثور على أجهزة عسكرية بدائية الصنع استخدمت خلال إطلاق الصواريخ على حي المزة 86 بالعاصمة دمشق.

كما أظهرت مشاهد مصورة آثار الدمار نتيجة الانفجار الذي وقع في حي المزة بدمشق، وفقا لروسيا اليوم.