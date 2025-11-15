إعلان

ترامب: ندرس الموافقة على تزويد السعودية بطائرات شبح مقاتلة من طراز إف-35

كتب : مصراوي

04:34 ص 15/11/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يدرس الموافقة على صفقة لتزويد السعودية بطائرات شبح مقاتلة من طراز إف-35، التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

وأضاف ترمب للصحفيين: "يريدون شراء الكثير من المقاتلات".

وتابع: "أنظر في الأمر لقد طلبوا مني النظر فيه يريدون شراء الكثير من طائرات إف-35، لكنهم في الواقع يريدون شراء أكثر من ذلك، طائرات مقاتلة".

تأتي هذه الصفقة المحتملة في الوقت الذي يعتزم فيه ترمب استقبال ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يوقعا اتفاقيات اقتصادية ودفاعية، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي ترامب السعودية تزويد السعودية بطائرات شبح طائرات شبح أمريكية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الكلاب الضالة في مصر… واقع مرعب بين "تهديد السكان ومطالب الرحمة"
خلل مفاجئ كتب نهايته.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري