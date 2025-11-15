

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يدرس الموافقة على صفقة لتزويد السعودية بطائرات شبح مقاتلة من طراز إف-35، التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

وأضاف ترمب للصحفيين: "يريدون شراء الكثير من المقاتلات".

وتابع: "أنظر في الأمر لقد طلبوا مني النظر فيه يريدون شراء الكثير من طائرات إف-35، لكنهم في الواقع يريدون شراء أكثر من ذلك، طائرات مقاتلة".

تأتي هذه الصفقة المحتملة في الوقت الذي يعتزم فيه ترمب استقبال ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يوقعا اتفاقيات اقتصادية ودفاعية، وفقا للغد.