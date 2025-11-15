ترامب: أشعر بالحزن لرؤية ما حدث في أوروبا بسبب الهجرة



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أوروبا تتغير بسبب تدفق المهاجرين، معربا عن حزنه لرؤية ما يحدث في القارة.

أضاف ترامب: "إنه لأمر محزن أن نرى ما يحدث لأوروبا بسبب الهجرة عندما تنظر إلى أوروبا، كما تعلم فهي لم تعد كما كانت".

وأضاف: "لا أقول إن كل مكان، لكن تقريبا كل مكان، أو بضعة أماكن، في إشارة إلى التغيرات الديمغرافية والثقافية التي تشهدها القارة.

كان ترامب قد صرح سابقا خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أن مشاكل الهجرة والطاقة تشكل "وحشا ذا رأسين" يدمر أوروبا، محذرا من أن الدول الأوروبية "تتجه نحو الجحيم" بسبب الهجرة غير المنضبطة.

وأثارت خطابات الرئيس الأمريكي حينها حفيظة العديد في أوروبا، حيث أعرب أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، عن اختلاف الرؤى بين الجانبين قائلا: "من الواضح أننا الآن لا نشارك الرؤية نفسها لهذه القيم مع بعض السياسيين الأمريكيين".

من جهته، علق دبلوماسي أوروبي يعمل في فرنسا بأن ترامب "يفترض أن أوروبا تريد ما تريد إدارته"، في إشارة إلى اختلاف الأولويات والرؤى بين الطرفين، وفقا لروسيا اليوم.