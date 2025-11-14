محكمة أمريكية توقف قواعد جديدة بشأن المهاجرين 

(أ ب )

أوقفت محكمة استئناف أمريكية اتحادية، القيود الجديدة التي وضعتها وزارة النقل التي ستُقَيِّد بشدة أي المهاجرين الذين يمكنهم الحصول على رخص قيادة تجارية لقيادة الشاحنات والحافلات والمقطورات.

وقضت المحكمة في مقاطعة كولومبيا أمس الخميس، بأنه لا يمكن حاليا تنفيذ القواعد التي أعلنها وزير النقل شون دافي في سبتمبر الماضي، بعد شهر من قيام سائق شاحنة مقيم بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة بدوران غير قانوني للخلف وتسبب في حادث في فلوريدا الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وقالت المحكمة إن الحكومة الاتحادية لم تتبع الإجراءات السليمة في صياغة القاعدة وفشلت في "تقديم تفسير مقنع لكيفية تعزيز القاعدة للسلامة ".

وأشارت المحكمة إلى أن بيانات إدارة السلامة الاتحادية لسيارات النقل نفسها تكشف أن المهاجرين الذين يحملون مثل هذه الرخص يمثلون نسبة 5% تقريبًا فقط من جميع حاملي رخص القيادة التجارية وإنهم مسؤولين فقط عن نحو 0.2٪ من إجمالي الحوادث الدموية.

وكان دافي يركز على هذه القضية في ولاية كاليفورنيا ، لأن السائق في حادث فلوريدا حصل على رخصته من كاليفورنيا، وأن تدقيق سجلات تلك الولاية أظهر أن العديد من المهاجرين حصلوا على رخص في كاليفورنيا كانت سارية بعد انتهاء تصاريح عملهم بوقت طويل.

وقامت ولاية كاليفورينا هذا الأسبوع، بسحب نحو 17 ألف رخصة قيادة تجارية بسبب تلك المشكلة.