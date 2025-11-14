إعلان

أممية: أكثر من 100 ألف شخص فروا من الفاشر خلال أسبوعين

كتب : مصراوي

06:52 م 14/11/2025

الفاشر

وكالات

قالت المتحدثة باسم المفوضية الأممية للاجئين إيوجين بيون، إن أكثر من 100 ألف شخص فروا من الفاشر خلال أسبوعين.

وأوضحت بيون، خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الجمعة، أن هناك مزيد من النازحين في الطريق وكثير من الأشخاص عالقون بالفاشر.

وأكدت أن الانتهاكات التي تجري بحق المدنيين بالفاشر تظهر مدى خطورة الأزمة في السودان، مشيرة إلى أن العنف والأزمة يتسربان إلى مناطق أخرى خارج الفاشر.

وشددت على أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية لدى كل أطراف النزاع،

موضحة:" أن السودانيين يعانون من سوء التغذية".

وأشارت المتحدثة باسم المفوضية الأممية للاجئين، إلى أن المناطق المجاورة للسودان تستضيف اللاجئين رغم ظروفها الصعبة.

وفي وقت سابق، رحبت وزارة الخارجية السودانية، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي أدان انتهاكات المليشيا المتمردة في الفاشر ومحيطها.

أمر مجلس حقوق الإنسان اليوم الجمعة، المحققين بالسعي لتحديد هويات جميع المتورطين في الفظاعات التي ارتُكبت في مدينة الفاشر للمساعدة في جلبهم أمام العدالة.

وتبنى المجلس قراراً يأمر بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالسودان بالتحقيق بشكل عاجل في انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف في المدينة، وحضّها على "تحديد، متى أمكن" المشتبه بهم في ارتكابها في مسعى لضمان محاسبتهم.

الفاشر المفوضية الأممية للاجئين السودان

