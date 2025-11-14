سي إن إن: النواب الأمريكي يسرّع التصويت على الإفراج عن ملفات إبستين

وكالات

قرر رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون تحديد موعد سريع للتصويت في المجلس على الجهود الرامية إلى فرض الإفراج عن جميع ملفات قضية جيفري إبستين بمجرد التوصل إلى تقدير مفاده أنه لا يمكن إيقاف هذه الجهود، وفق ما أفادت شبكة "سي إن إن".

وقال 3 مصادر للشبكة، إن القرار يمثل تحولًا في استراتيجية جونسون والبيت الأبيض، اللذين سعى منذ فترة طويلة إلى تأخير العملية .

ويستعد زعماء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لاحتمال انشقاق عدد كبير من الجمهوريين عن الرئيس دونالد ترامب ودعم مشروع القانون الحزبي الذي يقوده النائب الجمهوري توماس ماسي والنائب الديمقراطي رو خانا والذي يدعو وزارة العدل إلى إصدار ملفات إبستين - إذ يدفع المؤيدون للحصول على أغلبية لا يمكن النقض عليها.

وتقول مصادر في الحزب الجمهوري، إن هناك قطاعًا واسعًا من المؤتمر على استعداد لدعم الخطة ــ وسيكون من الصعب الحد من الانشقاقات.

وأضاف مصدر في قيادة الحزب الجمهوري بمجلس النواب مطلع على التحول الاستراتيجي لـ"سي إن إن": "لا جدوى من الانتظار".

وقال أحد أعضاء مجلس النواب الجمهوريين تعليقًا على قرار رئيس النواب: "إذا كان عليك أن تفعل ذلك، فمن الأفضل أن تفعله بسرعة".

ويوم الأربعاء الماضي، صرح النائب الجمهوري توماس ماسي للشبكة، بأنه يأمل أن تُمكّن الأغلبية المُصونة من حق النقض (الفيتو) مجلس الشيوخ من اتخاذ إجراء ضد معارضة ترامب. ويتطلب الأمر موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب - أو 290 صوتًا في حال حضور جميع الأعضاء - لتحقيق أغلبية مُصونة من حق النقض.

وأضاف ماسي: "إذا حصلنا على أقل من ثلثي الأصوات عند طرحه للتصويت، فأعتقد أنها معركة شاقة. لكن إذا تمكنا بطريقة ما من الحصول على ثلثي الأصوات هنا في مجلس النواب، فهذا سيضع ضغطًا كبيرًا على مجلس الشيوخ، وإذا أقره مجلس الشيوخ، فستكون هذه خطوة بالغة الأهمية للرئيس".

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض لـ"سي إن إن"، إن ترامب كان على علم مسبقًا بأن جونسون سوف يسرع التصويت، وأن الاثنين تحدثا عن ذلك، مضيفًا "لقد تم توضيح ذلك للرئيس، وهو يدرك أن هذا واقع لا مفر منه".

وفي عطلته أغسطس الماضي، قرر جونسون تأجيل انعقاد مجلس النواب جزئيًا لتجنب تصويت يتعلق بملفات إبستين. وعندما عاد المجلس للانعقاد في سبتمبر، كان كبار أعضاء الكونجرس الجمهوريين وحلفاء البيت الأبيض يعملون خلف الكواليس لمنع التصويت ذي الطابع السياسي. بل إن الرئيس وحلفائه بذلوا جهدًا أخير يوم الأربعاء للتواصل مع اثنتين من الجمهوريات اللواتي يُسهمن في دفع الجهود قدمًا قبل فوات الأوان.

لكن الآن، بحسب مصادر في الحزب الجمهوري للشبكة، فإن جزءًا من الحسابات هو أن الزخم في مجلس النواب لا يمكن إيقافه، وأن المسار الوحيد للعمل هو إحالته إلى مجلس الشيوخ للتعامل معه.

إذا تم تمرير مشروع قانون ماسي وخانا في مجلس النواب، كما هو متوقع الآن، فإن مصيره في مجلس الشيوخ يظل غير مؤكد.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس النواب جون ثون لـ"سي إن إن"، في وقت سابق، إنه لا يعتقد أن المجلس بحاجة إلى تمرير التشريع، مشيرًا إلى إصدار وزارة العدل لآلاف الصفحات المتعلقة بالقضية.