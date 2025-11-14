وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية فوجئت بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالبدء بإعادة إعمار مناطق تحت سيطرة الجيش في غزة بطلب أمريكي.

وأفادت "هآرتس"، بأن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار تشمل رفح وبعدها مناطق أخرى في شرق وشمال القطاع، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تدفع نحو إنشاء "غزة الجديدة".

وقال ضباط كبار للصحيفة، إن الخطة الأمريكية في غزة "ضبابية" ويبدو أنها حازت على موافقة من حكومة نتنياهو في محادثات سريّة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الجمعة، أفادت "هآرتس"، بأن مسؤولو المؤسسة الأمنية في إسرائيل يشعرون أنه يتم اقصاؤهم من قِبل القيادة الأمريكية والإسرائيلية من التخطيط لغزة بعد الحرب.

وقالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لطلب واشنطن تغيير المواقع العسكرية في ممر غزة دون مشاورات أمنية واسعة.

وفي سياق منفصل، قالت القيادة الوسطى الأمريكية، إن مركز التنسيق المدني العسكري عمل مع منظمة دولية لإزالة الأنقاض من طريق مهم لتدفق المساعدات وسط غزة.

وأضافت أن إزالة الأنقاض جرت في طريق صلاح الدين على طول طريق يربط شمال غزة بجنوبها.