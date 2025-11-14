حماس تدعو الضامنين والمنظمات الدولية لإيصال المساعدات لغزة

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن وضع النازحين الفلسطينيين أصبح مأساوي بسبب المنخفض الجوي، مؤكدة أنه في حاجة ملحة للإغاثة والإيواء.

وأكدت حماس خلال بيان لها اليوم الجمعة، أن إسرائيل تماطل في السماح بدخول المساعدات الإنسانية والخيام والكرفانات إلى سكان قطاع غزة.

ودعت المقاومة الضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي للتحرك العاجل لإيصال الإمدادات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة.

كما دعت حماس لضمان حماية النازحين، وتوفير الحد الأدنى لهم من متطلبات الحياة الكريمة في ظل الواقع الكارثي الذي صنعه الاحتلال المجرم.