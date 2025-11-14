روسيا توضح موقفها من احتمال نشوب صراع مع حلف الناتو

وكالات

رفضت وزارة الخارجية الروسية تصريحات أدلى بها جنرال ألماني بشأن احتمال نشوب صراع بين موسكو وألمانيا، ووصفتها بأنها إثارة للخوف لا أساس لها.

وقال الفريق أول ألكسندر سولفرانك لوكالة "رويترز"، في مقابلة في وقت سابق من هذا الشهر، إن القرار الروسي بمهاجمة دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) سوف يعتمد على موقف الحلفاء الغربيين، لكن موسكو لديها "القدرات الحالية والقوة القتالية" لـ"بدء هجوم صغير النطاق ضد أراضي حلف الناتو في وقت مبكر من الغد".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، ردًا على سؤال حول تعليقات أوسع نطاقا يُزعم أن سولفرانك أدلى بها بشأن الاستعدادات الألمانية لصراع محتمل مع روسيا، إن موسكو ليس لديها خطط لمهاجمة أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، لكنها تعمل على ضمان أمنها في وقت يحشد فيه الحلف قواته بالقرب من حدودها.

وأضافت زاخاروفا أن "هذا (الحديث عن الصراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي) يبدو وكأنه جزء من حملة لغسل أدمغة السكان من أجل تبرير أخطائهم وسوء تقديرهم وجرائمهم".