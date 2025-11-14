متغيب منذ أيام.. العثور على جثة شخص داخل ترعة في إسنا بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

عثر أهالي مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، على جثة شخص متغيب منذ عدة أيام داخل مياه ترعة قرية الخزانية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى طيبة لتولي الجهات المختصة التعامل معه.

تلقى مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الخزانية، وتبين أن الجثة تعود لشخص يدعى "س. ف"، كان قد تم الإبلاغ عن تغيبه قبل أيام.

على الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى انتشال الجثمان وتسليمه للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات لمعرفة ظروف الوفاة وملابساتها.