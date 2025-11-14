إعلان

الدفاع المدني يدعو لاتخاذ تدابير وقائية لتجنب أضرار المنخفض الجوي بغزة

كتب : مصراوي

12:52 م 14/11/2025

الأمطار في غزة

وكالات

دعا الدفاع المدني في غزة النازحين في الخيام ومراكز الإيواء في كافة مناطق قطاع غزة بضرورة أخذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنب أضرار المنخفض الجوي، بعد أن أغرقت الأمطار خيام النازحين الليلة الماضية.

كما دعا إلى التعاون والتآزر والاهتمام بضرورة تثبيت الخيام ووضع سواتر رملية ما أمكن في محيطها خشية من تدفق مياه الأمطار.

الدفاع المدني غزة الطقس المنخفض الجوي

