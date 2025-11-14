الدفاع المدني يدعو لاتخاذ تدابير وقائية لتجنب أضرار المنخفض الجوي بغزة

وكالات

دعا الدفاع المدني في غزة النازحين في الخيام ومراكز الإيواء في كافة مناطق قطاع غزة بضرورة أخذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنب أضرار المنخفض الجوي، بعد أن أغرقت الأمطار خيام النازحين الليلة الماضية.

كما دعا إلى التعاون والتآزر والاهتمام بضرورة تثبيت الخيام ووضع سواتر رملية ما أمكن في محيطها خشية من تدفق مياه الأمطار.