إدارة ترامب تصنف 4 شبكات يسارية كمنظمات إرهابية

(أ ب)

صنفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، أربع جماعات أوروبية يسارية كمنظمات إرهابية، وذلك في أعقاب تعهده بشن حملة تستهدف اليساريين بعد اغتيال الناشط الأمريكي المحافظ تشارلي كيرك.

ويقع مجال عمل الشبكات المستهدفة من قبل إدارة ترامب الجمهورية في أوروبا، ولاتوجد أية عمليات لها داخل الولايات المتحدة.

والشبكات الأربع، هي جبهة فوضوية إيطالية أرسلت طرودا متفجرة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية آنذاك في عام 2003، وشبكتان يونانيتان يعتقد أنهما زرعتا قنابل خارج مباني شرطة مكافحة الشغب ووزارة العمل في أثينا، ومجموعة مناهضة للفاشية تم محاكمة أعضائها قبل السلطات الألمانية بسبب هجوم على النازيين الجدد في دريسدن.

يشار إلى أن لدى أوروبا تاريخ طويل من العنف السياسي اليساري، بينما جاء العنف السياسي في الولايات المتحدة في العقود الاخيرة بشكل أكبر من اليمين، وذلك بحسب دراسات متعددة، من ضمنها دراسة أجرتها وزارة العدل.