جيش الاحتلال يزيل منظومة الدفاع الجوي من حدود غزة

وكالات

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أزال منظومة الدفاع الجوي من على السياج الحدودي لقطاع غزة.

وأكدت المراسلة العسكرية لإذاعة "كول بيراما"، ماندي ريزال، مساء اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال قرارات إزالة منظومة الدفاع التي نجحت حركة المقاومة الإسلامية حماس اختراقها في أحداث 7 أكتوبر 2023.

وقالت إنه سيتم نشر أنظمة أخرى بدلًا من نظام "الرؤية والتصوير"، التي تم اختراقه، مؤكدة أن الحدود محمية بمجموعة متنوعة من الأدوات، ولا توجد أي ثغرات تشغيلية.