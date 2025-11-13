فرنسا ترفع حظر السفر عن الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام

(د ب أ)

قال مصدر مطلع إن السلطات الفرنسية رفعت تماما حظر السفر المفروض على الرئيس التنفيذي لشركة تطبيق التواصل عبر الإنترنت تيليجرام، الملياردير بافيل دوروف، بشكل كامل.

وتجري السلطات تحقيقات معه بشأن تطبيق التراسل الخاصة به، وما إذا كان دوروف متورطًا في السماح بارتكاب جرائم عبر التطبيق. في البداية، أمرت السلطات الفرنسية بمنعه من السفر خارج فرنسا تماما، لكن في يونيو الماضي تم تخفيف الحظر والسماح له بالقيام برحلات محدودة إلى دبي.

وقال المصدر إن القرار الأخير، الصادر في 10 نوفمبر الجاري، رفع حظر السفر من فرنسا بشكل كامل، كما يلغي شرط التسجيل بانتظام في مركز شرطة محلي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه في خطوة تصدرت عناوين الصحف العالمية، ألقت السلطات الفرنسية القبض على دوروف في أغسطس من العام الماضي، أثناء نزوله من طائرة خاصة في مطار باريس.

واحتجزته السلطات لمدة 4 أيام للاستجواب، ووجهت إليه تهم بالتواطؤ في السماح بارتكاب جرائم عبر تطبيق تيليجرام الشهير.

وخلال التحقيقات نفى دوروف هذه الاتهامات باستمرار، وفي ذلك الوقت، أُفرج عنه بكفالة قدرها 5 ملايين يورو (5.8 مليون دولار)، مع منعه من مغادرة فرنسا، وأُمره بالتسجيل لدى السلطات مرتين أسبوعيا.

ورفض دوروف، الذي يدافع عنه المحامون كريستوف إنجرين، وديفيد أوليفييه كامينسكي، وروبن بينسار، التعليق فورا على هذه الأنباء، في حين لم يستجب الادعاء العام في باريس لطلب التعليق.