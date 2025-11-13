إعلان

إجلاء المئات ونقل العشرات للمستشفى بعد تسرب غاز في ولاية أوكلاهوما الأمريكية

كتب : مصراوي

05:39 م 13/11/2025

تسرب غاز في ولاية أوكلاهوما الأمريكية

(أ ب)

أعلنت السلطات الأمريكية، إجلاء مئات الأشخاص من مدينة بولاية أوكلاهوما الأمريكية، وإبلاغ آخرين بعدم مغادرة الأماكن التي يتواجدون فيها بعدما أطلقت شاحنة صهريج كان بها تسريب في ساحة انتظار أحد الفنادق، غاز الأمونيا اللامائي.

وقال مسؤولو المدينة في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن التسريب حدث قبيل العاشرة مساء أمس الأربعاء، لافتًا إلى أن الأشخاص في المنطقة عانوا من مشاكل تنفسية ونُقل 36 شخصا على الأقل لمستشفى محلي.

وأوضحت السلطات أن ما بين 500 إلى 600 شخص على الأقل كانوا في أحد الملاجئ حتى صباح اليوم الخميس، وجرى إخلاء العديد من دور الرعاية وأغلقت المدارس أبوابها اليوم، مؤكدة أن جودة الهواء قيد المراقبة ولم يعد الصهريج ينفث غازا.

وتستخدم الأمونيا اللامائية كسماد للمساعدة في توفير النيتروجين للذرة والقمح، وإذا ما لمسه الإنسان في حالته الغازية أو السائلة فيمكن أن يتعرض للحرق.

