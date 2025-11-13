إطلاق صفارات الإنذار في مناطق غلاف غزة

وكالات

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية اليوم الخميس، بأن صفارات الإنذار أطلقت في مناطق غلاف قطاع غزة.

وقالت الجبهة الداخلية، في بيان لها اليوم، إن صفارات الإنذار أطلقت بمنطقة سديروت ونيرعام ومفلاسيم في غلاف غزة بسبب تهديدات صاروخية.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة غلاف غزة ناتجة عن إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف كاذب.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أن صفارات الإنذارات أطلقت للمرة الثانية في غلاف غزة خلال ساعة، مشيرة إلى أن سببها هو انطلاق صواريخ اعتراضية نتيجة تشخيص خاطئ.