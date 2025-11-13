القوات الإسرائيلية تهدم متنزها شمال غرب القدس

هدمت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، متنزها في بلدة بدو شمال غرب القدس.

وقال رئيس وحدة شمال غرب القدس موفق الخطيب، في بيان صحفي نشرته محافظة القدس اليوم ، إن "قوات الاحتلال برفقة آلياتها اقتحمت البلدة، وقامت بهدم وتجريف متنزه بدّو الواقع في منطقة جبل الشيخ ببلدة" .

وأوضح أن "المتنزه، الذي أُقيم قبل نحو عشرين عاماً على مساحة تُقدَّر بخمسة دونمات، يُعد المتنفس الوحيد لسكان المنطقة ومكاناً آمناً لأطفالهم للعب، كما يحتضن فعاليات اجتماعية وثقافية ويخدم آلاف المواطنين من بلدات شمال غرب القدس".

ووفق البيان "تتعرض قرى وبلدات شمال غرب القدس لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال، تشمل عمليات هدم واقتحامات واعتقالات ومداهمة للمنازل وتفتيشها، في إطار سياسة ممنهجة لتضييق الخناق على الأهالي" .