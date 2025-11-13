بعد أشهر من افتتاحه.. انهيار جسر هونغ تشي في الصين (فيديو)

وكالات

انهار جزء من جسر هونغ تشي في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، الذي لم يمضِ على افتتاحه وقت طويل، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية الثلاثاء الماضي.

ورغم المشاهد التي وثّقتها مقاطع الفيديو المنتشرة على الإنترنت والتي تُظهر حجم الدمار، أكدت الجهات الرسمية أنه لم تُسجّل أي إصابات بشرية.

وأفادت شرطة مدينة مايركانغ بأنها أغلقت جسر هونغ تشي، الذي يمتد لمسافة تقارب 758 متراً، منذ يوم الإثنين، بعد ظهور شقوق في المنحدرات والمناطق القريبة من الطريق، إلى جانب ملاحظات حول تغيّر شكل أحد الجبال المحيطة.

كما أوضحت السلطات المحلية أن جزءاً من مدخل الجسر مع المقطع الرئيسي منه انهارا بعد ظهر الثلاثاء، ما تسبب في انهيارات أرضية محدودة حول الموقع.

وذكرت شركة سيتشوان للطرق والجسور عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي أن الجسر اكتمل بناؤه خلال العام الجاري.