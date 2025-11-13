إعلان

بعد أشهر من افتتاحه.. انهيار جسر هونغ تشي في الصين (فيديو)

كتب : مصراوي

10:36 ص 13/11/2025

انهيار جسر هونغ تشي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

انهار جزء من جسر هونغ تشي في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، الذي لم يمضِ على افتتاحه وقت طويل، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية الثلاثاء الماضي.

ورغم المشاهد التي وثّقتها مقاطع الفيديو المنتشرة على الإنترنت والتي تُظهر حجم الدمار، أكدت الجهات الرسمية أنه لم تُسجّل أي إصابات بشرية.

وأفادت شرطة مدينة مايركانغ بأنها أغلقت جسر هونغ تشي، الذي يمتد لمسافة تقارب 758 متراً، منذ يوم الإثنين، بعد ظهور شقوق في المنحدرات والمناطق القريبة من الطريق، إلى جانب ملاحظات حول تغيّر شكل أحد الجبال المحيطة.

كما أوضحت السلطات المحلية أن جزءاً من مدخل الجسر مع المقطع الرئيسي منه انهارا بعد ظهر الثلاثاء، ما تسبب في انهيارات أرضية محدودة حول الموقع.

وذكرت شركة سيتشوان للطرق والجسور عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي أن الجسر اكتمل بناؤه خلال العام الجاري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انهيار جسر هونغ تشي الصين مقاطعة سيتشوان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
عبر منصة مصر العقارية.. أماكن طرح 25 ألف شقة والمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه
أمطار غزيرة في العجمي.. نوة "المكنسة" تضرب الإسكندرية مبكرًا -صور
قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم في مصر