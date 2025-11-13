إعلان

جوتيريش: المدنيين في السودان يواجهون أوضاعا كارثية مع توسع القتال

كتب : مصراوي

09:51 ص 13/11/2025

أنطونيو جوتيريش

وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الخميس، إن المدنيين في السودان يواجهون أوضاعا كارثية مع توسع القتال وغياب مؤشرات حقيقية على وقف الأعمال العسكرية.

وحذّر جوتيريش، من أن استمرار تدفق السلاح والمقاتلين من أطراف خارجية إلى السودان يفاقم الأزمة ويطيل أمد النزاع.

بدوره، قال رئيس المفوضية الإفريقية محمود علي يوسف، إن الوضع في السودان بلغ مستوى خطيرا من الانهيار ومعاناة الشعب لا تحظى باهتمام دولي كاف.

وأكد علي يوسف، على أن أزمة السودان تعد من أعنف وأعقد النزاعات في القارة وحجم المأساة يفوق ما يظهر إعلاميا.

وأوضح رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن المهجرين قسرا من الفاشر وبارا والنهود اختاروا السير آلاف الكيلومترات لمناطق سيطرة الدولة حيث الأمن.

أنطونيو جوتيريش السودان توسع القتال

