ترامب يعلق على مزاعم علاقته بـ"إبستين":خدعة من الديمقراطيون

وكالات

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الديمقراطيون بمحاولة إعادة إثارة خدعة جيفري إبستين مرة أخرى لتحويل الانتباه عن أدائهم السيئ فيما يتعلق بالإغلاق والعديد من القضايا الأخرى.

وقال ترامب خلال منشور له على منصة "تروث سوشيال" اليوم الأربعاء، إن الديمقراطيون يحاولون استخدام خدعة جيفري إبستين، لمحاولة صرف الانتباه عن اخفاقاتهم في الإغلاق الحكومي.

وأوضح ترامب:"بعبارة أخرى، يستخدم الديمقراطيون خدعة جيفري إبستين لمحاولة صرف الانتباه عن اخفاقاتهم الفادحة، وعلى وجه الخصوص اخفاقاتهم الأخيرة — الإغلاق!".

وكان نشر الديمقراطيون في لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، رسائل بريد إلكتروني جديدة قالوا إنها مُقدمة من ورثة جيفري إبستين، تشير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.