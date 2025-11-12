عبد العاطي: ذهبت إلى السودان برسالة من السيسي لتأكيد تضامننا مع الدولة

وكالات

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنّ زيارته للسودان جاءت بتعليمات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأكيد على تضامن مصر الكامل مع الشعب السوداني والحكومة السودانية ومجلس السيادة السوداني، ونقل رسالة تعكس مواقف الدولة المصرية تجاه ما يحدث في السودان، والرفض الكامل لما يحدث وإدانة أي فظائع ارتكبت وأيضا التأكيد على رفضها الكامل لأي كيانات موازية يتم إنشاؤها في السودان كبديل عن الحكومة الشرعية وعن مجلس السيادة.

وأضاف عبد العاطي، في مقابلة مع برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على قناة "النهار" "وبالتأكيد أيضا الوقوف على حقيقة الأوضاع الميدانية في السودان وتطوراتها وأيضا الجهود المصرية في إطار الرباعية الدولية وما أسفرت عنه هذه الرباعية من إعلان مبادئ صدر يوم 12 سبتمبر وهو يمثل بطبيعة الحال خريطة الطريق لإيجاد مخرج من الطريق المسدود الذي نشهده حاليًا في السودان".

وأكمل: "فنحن نذهب برسالة واضحة من فخامة الرئيس للتضامن وأيضًا للاجتماع بالرئيس البرهان والسيد رئيس الحكومة والسيد وزير الخارجية والقيادات السودانية لكي نستمع إليهم وتقييمهم الحالي للوضع على الأرض وكيفية العمل على صيانة استقلال السودان ووحدته وسلامة أراضيه".