البيت الأبيض: ترامب يأمل إنهاء الإغلاق الحكومي الليلة

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الإغلاق الحكومي الأمريكي تم فرضه لإجبار دافعي الضرائب على تقديم خدمات ومزايا للمهاجرين غير الشرعيين الذين اجتاحوا أمريكا.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض خلال تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء:"أننا نأمل أن ينتهي الإغلاق الحكومي الليلة"، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمل التوقيع على مشروع قانون ينهي الإغلاق الحكومي الليلة.

وأكدت ليفيت، أن سياسة ترامب القائمة على دعم الطاقة ستسهم في تخفيض الأسعار، مضيفة:"ترمب سيكون منفتحًا على إجراء محادثات بشأن الرعاية الصحية بمجرد فتح الحكومة".

وفي سياق آخر، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن ترامب يشعر بقلق عميق بسبب التعديلات التي أجرتها بي بي سي على خطابه، مؤكدة أن المستشار القانوني الخاص بـ"ترامب" رفع دعوى قضائية ضد بي بي سي.