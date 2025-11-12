إعلان

مخطط إسرائيلي لبناء حي استيطاني شمال القدس

كتب : مصراوي

07:56 م 12/11/2025

وكالات

أفادت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية، بأن إسرائيل تخطط لإقامة حي استيطاني في قلنديا شمال القدس المحتلة، في وقت كشفت فيه محافظة القدس أن الاحتلال الإسرائيلي يعتزم بناء منشأة لمعالجة النفايات في المنطقة نفسها مما ينذر بتهجير عشرات العائلات المقدسية.

وقالت كالكاليست في تقرير لها اليوم الأربعاء، إن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في مدينة القدس ستعقد الشهر المقبل جلسة لإقامة حي استيطاني ضخم لليهود المتزمتين (الحريديم) في منطقة عَطَروت وعلى أرض مطار القدس القديم في منطقة قلنديا شمال القدس المحتلة ورام الله.

وحذرت منظمة أطباء بلا حدود، أن سكان قرية أم الخير في الضفة الغربية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، يواجهون خطر التهجير القسري بعد صدور قرار من السلطات الإسرائيلية بهدم جماعي لمنازلهم وممتلكاتهم.

وفي منتصف سبتمبر الماضي، وقع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على اتفاق خطة "إي 1" لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية قرب القدس.

إسرائيل الضفة الغربية القدس المحتلة الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل تخطط لإقامة حي استيطاني نتنياهو

