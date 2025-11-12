إعلان

أمريكا:سنستخدم كل الوسائل لتعطيل برامج صواريخ وطائرات إيران

كتب : مصراوي

06:59 م 12/11/2025

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه ستستخدم جميع الوسائل المتاحة من أجل تعطيل برامج إيران الخاصة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية تستهدف كيانات وأشخاصا يعمل بعضهم نيابة عن الحرس الثوري الإيراني.

ومن جانبها، أشارت وزارة الخزانة الأمريكية، إلى أنها تمارس بتوجيه مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقصى ضغط على إيران لإنهاء تهديدها النووي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية الأمريكية برامج صواريخ وطائرات إيران تعطيل برامج إيران الخاصة بالصواريخ عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية على إيران

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
"تعديل واعتذار".. عقوبة من اتحاد الكرة ضد أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي
* المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت