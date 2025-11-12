أمريكا:سنستخدم كل الوسائل لتعطيل برامج صواريخ وطائرات إيران

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه ستستخدم جميع الوسائل المتاحة من أجل تعطيل برامج إيران الخاصة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية تستهدف كيانات وأشخاصا يعمل بعضهم نيابة عن الحرس الثوري الإيراني.

ومن جانبها، أشارت وزارة الخزانة الأمريكية، إلى أنها تمارس بتوجيه مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقصى ضغط على إيران لإنهاء تهديدها النووي.