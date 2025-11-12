إعلان

بعد قرار هدم منازلهم.. سكان الضفة يواجهون خطر التهجير القسري

كتب : مصراوي

05:17 م 12/11/2025

سكان الضفة يواجهون خطر التهجير القسري

وكالات

أكدت منظمة أطباء بلا حدود، أن سكان قرية أم الخير في الضفة الغربية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، يواجهون خطر التهجير القسري بعد صدور قرار من السلطات الإسرائيلية بهدم جماعي لمنازلهم وممتلكاتهم.

وفي منتصف سبتمبر الماضي، وقع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على اتفاق خطة "إي 1" لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية قرب القدس.

وقال نتنياهو، إنه سيكون هناك كثير من المدن المشابهة لمعاليه أدوميم في أراضي فلسطين المحتلة، قائلا:"نعمل بعزم على كل الجبهات لنحقق شيئا واحدا وهو أبدية إسرائيل".

وزعم نتنياهو بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية، متابعًا:"تعهدنا من قبل أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية وبالفعل لن تقام أي دولة فلسطينية".

التهجير القسري هدم منازل سكان الضفة منظمة أطباء بلا حدود

