بأغلبية 52 عضوا.. الكنيست الإسرائيلي يصوت ضد التحقيق في أحداث 7 من أكتوبر

كتب : مصراوي

04:46 م 12/11/2025

الكنيست الإسرائيلي

وكالات

صوت الكنيست الإسرائيلي اليوم الإربعاء، ضد اقتراح لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 من أكتوبر 2023، بأغلبية 52 عضوا مقابل 38.

في وقت سابق، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أي لجنة تحقيق تُشكل للنظر في أحداث السابع من أكتوبر يجب أن تكون متوازنة وتستمع إلى جميع الأطراف وتحظى بثقة الجمهور.

وأضاف نتنياهو خلال كلمته أمام الكنيست الإثنين الماضي، أن الحكومة ستعمل على تشكيل لجنة تحقيق تمثل الأغلبية العظمى من الإسرائيليين، مؤكداً أهمية أن تكون هذه اللجنة مستقلة وموضوعية في عملها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الولايات المتحدة تعرضت لهجوم غير مسبوق في 11 سبتمبر، وشكلت لجنة تحقيق متوازنة، داعياً إلى أن تحذو إسرائيل النهج ذاته لضمان الشفافية واستخلاص الدروس من الأحداث.

وأكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن إسرائيل مصممة على أن يصبح قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح، مؤكداً أن الدولة ستواجه أي هجوم وستكبد أعداءها أثماناً باهظة.

