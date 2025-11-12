هل تبني واشنطن قاعدة عسكرية قرب غزة؟ البيت الأبيض يكشف الحقيقة

انتشرت في الساعات الأخيرة بعض التقارير التي تحدثت عن بحث الجيش الأميركي إنشاء قاعدة مؤقتة قرب قطاع غزة لاستيعاب نحو 10 آلاف شخص، بهدف دعم قوة استقرار دولية لمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، خرج البيت الأبيض لتوضيح الموقف الرسمي.

وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض في تصريحات لها، إن الإدارة الأمريكية لم تصدر أي موافقة رسمية على إقامة قاعدة عسكرية مؤقتة بالقرب من غزة، مؤكدة أن الوثيقة التي تحدثت عن ذلك "مجرد ورقة داخلية أعدها بعض الموظفين في الجيش، ولا تعبّر عن قرار رسمي".

وكانت وكالة "بلومبيرج" قد كشفت، استناداً إلى طلب معلومات أرسل في 31 أكتوبر الماضي إلى شركات متعاقدة مع البحرية الأميركية، أن البنتاغون يدرس إمكانية إنشاء "قاعدة عمليات مكتفية ذاتياً" قادرة على دعم 10 آلاف فرد لمدة عام كامل، مع توفير مكاتب بمساحة 10 آلاف قدم مربعة.

وأشار الطلب إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن مرحلة التخطيط الأولي ولا تمثل دعوة رسمية لتقديم عروض أو توقيع عقود.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تسعى لحشد دعم دولي لمبادرة إرسال قوات متعددة الجنسيات إلى غزة، للمساعدة في تأمين الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها الشهر الماضي بين إسرائيل وحماس.

كما أوضح مسؤول أميركي، رفض الكشف عن هويته، أن المقترح يتعلق بإمكانية إنشاء قاعدة دعم لوجستي في جنوب إسرائيل، وليس داخل قطاع غزة نفسه، مشيراً إلى أن العقود المبدئية تضمنت بنوداً تخص الأمن، والطعام، والمياه، والطاقة، والخدمات الطبية، والاتصالات.

في المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني إنه لا يملك معلومات مؤكدة حول المشروع، مضيفاً: "نحن نعمل مع الأمريكيين وشركاء آخرين بشأن مستقبل غزة، وهناك عدة أفكار مطروحة على الطاولة، لكن لا شيء حاسم حتى الآن".