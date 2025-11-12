ترامب يطالب رئيس إسرائيل بالعفو عن نتنياهو

وكالات



أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعاً في إسرائيل بعد أن بعث، صباح الأربعاء، برسالة رسمية إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، دعاه فيها إلى منح “عفو كامل” لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يخضع حالياً للمحاكمة في قضايا فساد.

وجاءت رسالة ترامب في وقت كان نتنياهو يدلي فيه بشهادته أمام المحكمة، ما أضفى على الخطوة بعداً سياسياً لافتاً.

وكتب ترامب في رسالته: "لقد مرّت إسرائيل بأوقات صعبة خلال السنوات الثلاث الماضية، ونتنياهو أثبت صموده خلال الحرب، إنه يقود إسرائيل نحو عصر جديد من السلام ويستحق العفو الكامل."

وأضاف ترامب أن القضية المرفوعة ضد نتنياهو “غير شرعية”، مشيداً بدوره في “اتفاقيات إبراهيم” وجهوده المشتركة مع واشنطن ضد إيران، مشيراً إلى أن العفو عنه “سيُوحّد إسرائيل بعد إنجازاتها التاريخية في المنطقة".

وفي أول رد رسمي، أصدر مكتب الرئيس الإسرائيلي بياناً أكد فيه أن هرتسوغ "يُكنّ احتراماً كبيراً للرئيس ترامب ويقدّر دعمه الدائم لإسرائيل"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن العفو يخضع لإجراءات قانونية محددة، وأن "أي شخص يرغب في الحصول عليه يجب أن يتقدم بطلب رسمي وفقاً للقواعد المتبعة".

وتُعد دعوة ترامب سابقة استثنائية، إذ يمنح العفو في إسرائيل عادة بعد صدور الإدانة وليس أثناء سير المحاكمة، وهو ما حدث مرة واحدة فقط في التاريخ الإسرائيلي بقضية “كاف 300".