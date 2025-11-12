"تعليم مكة" تطلق مسابقة القرآن الكريم الوزارية لعام 1447هـ |تفاصيل

وكالات



أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة مكة المكرمة عن انطلاق المسابقة الوزارية للقرآن الكريم للعام 1447هـ، والتي تستهدف جميع طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحلهم الدراسية، بهدف غرس محبة كتاب الله في نفوس الناشئة، وتشجيعهم على حفظه وتلاوته وتدبر معانيه.

وأوضحت الإدارة أن المسابقة تُعد من البرامج النوعية الهادفة إلى تعزيز القيم الإسلامية وتنمية روح التنافس الإيجابي بين الطلبة، مشيرة إلى أن المشاركة متاحة لجميع المدارس الحكومية والأهلية وفق ضوابط محددة.

وأكدت أن هذه المبادرة تسهم في اكتشاف المواهب القرآنية المتميزة، وتعزيز الدور التربوي للمدارس في رعاية حفظة كتاب الله الكريم. كما حددت الإدارة الخميس المقبل موعداً نهائياً لتسجيل المشاركين من مرحلتي الطفولة المبكرة والابتدائية، في حين سيكون آخر موعد للتسجيل في المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأربعاء 19 جمادى الآخرة 1447هـ.