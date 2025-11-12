إعلان

"تعليم مكة" تطلق مسابقة القرآن الكريم الوزارية لعام 1447هـ |تفاصيل

كتب : مصراوي

12:31 م 12/11/2025

إدارة تعليم مكة

وكالات


أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة مكة المكرمة عن انطلاق المسابقة الوزارية للقرآن الكريم للعام 1447هـ، والتي تستهدف جميع طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحلهم الدراسية، بهدف غرس محبة كتاب الله في نفوس الناشئة، وتشجيعهم على حفظه وتلاوته وتدبر معانيه.

وأوضحت الإدارة أن المسابقة تُعد من البرامج النوعية الهادفة إلى تعزيز القيم الإسلامية وتنمية روح التنافس الإيجابي بين الطلبة، مشيرة إلى أن المشاركة متاحة لجميع المدارس الحكومية والأهلية وفق ضوابط محددة.

وأكدت أن هذه المبادرة تسهم في اكتشاف المواهب القرآنية المتميزة، وتعزيز الدور التربوي للمدارس في رعاية حفظة كتاب الله الكريم. كما حددت الإدارة الخميس المقبل موعداً نهائياً لتسجيل المشاركين من مرحلتي الطفولة المبكرة والابتدائية، في حين سيكون آخر موعد للتسجيل في المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأربعاء 19 جمادى الآخرة 1447هـ.

مكة المكرمة تعليم مكة مسابقة القرآن الكريم

