وكالات



شهدت الساحة الإعلامية في إسرائيل جدلاً واسعاً بعد إعلان وزير الدفاع يسرائيل كاتس قراره بوقف بث إذاعة الجيش الإسرائيلي بحلول مارس 2026، مع الإبقاء فقط على نسختها الترفيهية، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وقالت الهيئة إن وزير الدفاع اعتبر أن "إذاعة الجيش لا تعبّر عن روح المؤسسة العسكرية"، مشيراً إلى أن "بعض ما تبثه البرامج يُستغل من قبل الأعداء باعتباره رسائل سياسية".

وأضافت أن القرار جاء بعد تزايد شكاوى من "جنود وعائلات ثكلى وجمهور واسع أعربوا عن استيائهم من محتوى بعض البرامج التي تُذاع عبر الإذاعة العسكرية".

من جانبه، أعرب قائد إذاعة الجيش عن دهشته من القرار، موضحاً أن الطاقم لم يُمنح فرصة لمناقشة التقرير الذي أعدّته اللجنة المكلّفة من قبل الوزير، مؤكداً أن "الإذاعة ستواجه هذا القرار الخطير، خصوصاً في ظل الحرب الدائرة خلال العامين الأخيرين".

وفي السياق ذاته، نقلت القناة 12 العبرية عن مجلس الصحافة والإعلام الإسرائيلي وصفه لقرار إغلاق الإذاعة بأنه "غير قانوني"، مؤكداً عزمه اتخاذ خطوات للتصدي له دفاعاً عن حرية الإعلام في إسرائيل.