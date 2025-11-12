إعلان

عاصفة داخل المؤسسة العسكرية.. قرار إغلاق إذاعة الجيش يشعل الخلافات في صفوف الاحتلال

كتب : مصراوي

11:43 ص 12/11/2025

يسرائيل كاتس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات


شهدت الساحة الإعلامية في إسرائيل جدلاً واسعاً بعد إعلان وزير الدفاع يسرائيل كاتس قراره بوقف بث إذاعة الجيش الإسرائيلي بحلول مارس 2026، مع الإبقاء فقط على نسختها الترفيهية، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وقالت الهيئة إن وزير الدفاع اعتبر أن "إذاعة الجيش لا تعبّر عن روح المؤسسة العسكرية"، مشيراً إلى أن "بعض ما تبثه البرامج يُستغل من قبل الأعداء باعتباره رسائل سياسية".

وأضافت أن القرار جاء بعد تزايد شكاوى من "جنود وعائلات ثكلى وجمهور واسع أعربوا عن استيائهم من محتوى بعض البرامج التي تُذاع عبر الإذاعة العسكرية".

من جانبه، أعرب قائد إذاعة الجيش عن دهشته من القرار، موضحاً أن الطاقم لم يُمنح فرصة لمناقشة التقرير الذي أعدّته اللجنة المكلّفة من قبل الوزير، مؤكداً أن "الإذاعة ستواجه هذا القرار الخطير، خصوصاً في ظل الحرب الدائرة خلال العامين الأخيرين".

وفي السياق ذاته، نقلت القناة 12 العبرية عن مجلس الصحافة والإعلام الإسرائيلي وصفه لقرار إغلاق الإذاعة بأنه "غير قانوني"، مؤكداً عزمه اتخاذ خطوات للتصدي له دفاعاً عن حرية الإعلام في إسرائيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الساحة الإعلامية المؤسسة العسكرية صفوف الاحتلال يسرائيل كاتس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
بدء التسجيل لحجز شقق الإسكان والسداد للحجز يوم الأحد المقبل
بث مباشر.. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة
اضطرابات وموجة أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
بعد انتهاء المرحلة الأولى.. متى تُعلن نتيجة الانتخابات وموعد جولة الإعادة؟
تأكيدًا لمصراوي.. وزير التعليم يوجه بالتحقيق في واقعة احتجاز طالبة لعدم دفع المصروفات
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح