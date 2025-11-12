

وكالات

مددت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، فجر اليوم الأربعاء، مهلة تنفيذ أمر قضائي يلزم إدارة الرئيس دونالد ترامب بتمويل المساعدات الغذائية بالكامل لنحو 42 مليون مواطن من ذوي الدخل المنخفض هذا الشهر وسط إغلاق الحكومة الاتحادية، حتى مع اتخاذ المشرعين خطوات نحو إنهاء الأزمة.

ويتيح قرار المحكمة للإدارة الأمريكية مواصلة حجب ما يقرب من 4 مليارات دولار من برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، المعروف أيضا باسم قسائم الغذاء.

وبالنسبة للكثيرين في أمريكا، جلبت بداية شهر نوفمبر حالة من الارتباك والقلق والخيارات المؤلمة مع توقف برنامج المساعدات الغذائية لأول مرة في تاريخه الممتد على مدى 60 عاما.

وقالت إدارة الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي، إنها ستلتزم بأمر المحكمة الاتحادية بتقديم مساعدات جزئية هذا الشهر، لكنها حذرت من أن الأموال قد تستغرق أسابيع للوصول إلى المستفيدين من البرنامج الذي يشار إليه اختصارا "سناب".

وفي الوقت نفسه، يدير المستفيدون ميزانياتهم المحدودة بعناية، ويلجأون إلى مخازن الأغذية، ويضحون ببعض الاشياء في لمحاولة لتجاوز هذه الاضطرابات.

وقالت أماندا تريستر، 47 عاما، وهي من تولسا بولاية أوكلاهوما، إنها لم تسدد سوى نصف قيمة علاجها الشهري حتى تتمكن من توفير المال لشراء الطعام.

وتحتفظ تريستر أيضا بتقويم ثان لتتبع مواعيد استحقاقها لتسلم الطعام من مخازن معينة، والتي غالبا ما تفرض قيودا على عدد مرات زيارة الزبائن.

وتقول إنها أصبحت تتناول كميات أقل من الطعام في كل وجبة، وتُحافظ على كل ما تستطيع الحفاظ عليه، مضيفة: "الأمر فوضوي للغاية الآن".

وتشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن نحو 80 % من أسر برنامج المساعدة الغذائية التكميلية "سناب" تضم إما طفلا أو شخصا مسنا أو شخصا غير مسن يعاني من الإعاقة.

وللتأهل للحصول على مزايا البرنامج، يجب أن يكون دخل المستفيدين أقل من 130 % من مستوى خط الفقر في البلاد، أي 1632 دولارا شهريا لأسرة مكونة من شخص واحد و2215 دولارا لأسرة مكونة من شخصين في العديد من المناطق، وفقا للغد.