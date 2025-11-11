إعلان

هآرتس: 704 اعتداءات للمستوطنين ضد الفلسطينيين حتى أكتوبر

كتب : مصراوي

05:29 م 11/11/2025

مستوطنون أطلقوا النار على فلسطينيين

وكالات

قالت صحيفة هآرتس إن معطيات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، كشفت ارتفاعا حادا في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وسط تقاعس متعمد من الشرطة والشاباك، أدت لإصابة 174 فلسطينيا منذ بداية العام.

ونقلت وكالة الأناضول عن الصحيفة أن بيانات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أظهرت ارتفاعا كبيرا بهجمات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في عام 2025 ، أشارت إلى أن الجيش وثق 704 اعتداءات للمستوطنين حتى أكتوبر الماضي، مقارنة بـ675 اعتداء خلال عام 2024 بأكمله، بمعدل ما يقارب 70 هجوما شهريا.

وأوضحت أن الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الشاباك لم يتحركا لمواجهة هذه الاعتداءات بسبب ضغوط وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست.

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

أخبار

المزيد

