هآرتس: 704 اعتداءات للمستوطنين ضد الفلسطينيين حتى أكتوبر

وكالات

قالت صحيفة هآرتس إن معطيات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، كشفت ارتفاعا حادا في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وسط تقاعس متعمد من الشرطة والشاباك، أدت لإصابة 174 فلسطينيا منذ بداية العام.

ونقلت وكالة الأناضول عن الصحيفة أن بيانات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أظهرت ارتفاعا كبيرا بهجمات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في عام 2025 ، أشارت إلى أن الجيش وثق 704 اعتداءات للمستوطنين حتى أكتوبر الماضي، مقارنة بـ675 اعتداء خلال عام 2024 بأكمله، بمعدل ما يقارب 70 هجوما شهريا.

#متابعة | مستوطنون يحرقون مركبات ومساكن البدو الفلسطينيين، قرب قرية بيت ليد، شرق طولكرم. pic.twitter.com/yDFOiFxGFB — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 11, 2025

وأوضحت أن الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الشاباك لم يتحركا لمواجهة هذه الاعتداءات بسبب ضغوط وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست.