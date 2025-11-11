بتكلفة 500 مليون دولار.. أمريكا تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية قرب حدود غزة

وكالات

تخطط الولايات المتحدة لإقامة قاعدة عسكرية كبيرة في إسرائيل بالقرب من حدود غزة لاستخدامها من قِبل قوات دولية تعمل داخل القطاع للحفاظ على وقف إطلاق النار، ويمكن أن تستوعب القاعدة آلاف الجنود، وفق ما كشف تقرير حصري صادر عن موقع "شومريم".

وقدّر مسؤولون مطلعون على الخطط الأولية، ميزانية المشروع بنحو 500 مليون دولار.

وفي الأسابيع الأخيرة، قدّم مسؤولون أمريكيون مقترحاتهم في مناقشات مع الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، وبدأوا بمسح المواقع المحتملة لإنشاء القاعدة العسكرية المزعومة في محيط غزة، وفق ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقالت مصادر أمنية لـ"شومريم"، إن هذه الخطوة تُمثل تحولًا كبيرًا في الانخراط الأمريكي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقد يُثير هذا الاستثمار الضخم جدلًا سياسيًا في الولايات المتحدة، إذ يُعارض العديد من أعضاء الحزب الجمهوري توسيع الوجود العسكري الأمريكي في الخارج، لا سيما في ظل ضغوط الميزانية المحلية وإرهاق الناخبين من التدخلات الخارجية.

حتى الآن، كان الوجود العسكري الأمريكي في إسرائيل محدودًا. فبعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، نُشر حوالي 200 جندي أمريكي في إسرائيل للعمل انطلاقًا من مركز التنسيق العسكري المركزي (CMCC) في كريات جات.

كما نشرت الولايات المتحدة، خلال الحرب، بطارية دفاع صاروخي من طراز ثاد، والتي لعبت دورًا في اعتراض الهجمات الصاروخية الإيرانية.

وصرح مسؤولون إسرائيليون، أنه من المتوقع أن يتولى مركز تنسيق العمليات في كريات جات السيطرة الكاملة على توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، مما يُقلل من دور مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية.

وفي حال التنفيذ، فإن القاعدة سوف تمثل أول منشأة عسكرية أمريكية واسعة النطاق في إسرائيل، وهو ما يشير إلى أن الولايات المتحدة تعمل على إعادة تشكيل التوازن الإقليمي للسيطرة على العمليات الإنسانية والأمنية في القطاع.