السعودية: منصة للترحيل الذاتي لمخالفي الإقامة دون تدخل الجوازات (فيديو)

استعرض مدير عام الجوازات السعودية المكلف اللواء الدكتور صالح المربع، خلال فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية 2025، خطة الجوازات للتحوّل الرقمي، موضحًا أبرز المبادرات والخدمات الجديدة التي تهدف إلى تسهيل إجراءات السفر وتعزيز تجربة المسافرين.

وأكد المربع أن المديرية بصدد إطلاق منصة رقمية للترحيل الذاتي، تهدف إلى إنهاء إجراءات ترحيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بشكل إلكتروني، بعيدًا عن الطرق التقليدية المعتمدة سابقًا، وذلك بعد استكمال الجوانب التقنية والأمنية والفنية للمنصة.

وأشار المربع إلى مشروع المسار الذكي الذي يسمح للمسافرين بالتحقق من هوياتهم عبر الكاميرات الذكية وإنهاء إجراءات المرور دون الحاجة للمرور على موظفي الجوازات، موضحًا أن هذه الكاميرات قادرة على معالجة هوية 35 شخصًا في الوقت نفسه.

كما كشف عن تقنية مبتكرة تحمل اسم "التوأمة الرقمية"، التي تعتمد على تحليل البيانات والنماذج لمحاكاة حركة الحشود في الصالات، وقياس الوقت الذي يقضيه الركاب أمام موظفي الجوازات، ورصد مستوى رضاهم عن الخدمات. وقد تم اختبار هذه التقنية خلال موسم حج عام 1445هـ.

وأشار المربع إلى أن الجواز الرقمي متاح حاليًا عبر منصة "أبشر"، مع العمل على إبرام اتفاقيات دولية لتوسيع استخدام الجواز الرقمي بين المملكة والدول الأخرى، بهدف تسهيل التنقل بين الدول.

وتطرق المربع إلى مشروع المنفذ الموحد، الذي سيمكن من تبادل بيانات المسافرين بين المملكة والدول الأخرى بشكل سلس وسريع بمجرد عبورهم المنافذ، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الرقمية والأمنية.

كما نوّه بجهود الجوازات في تحويل جميع منافذ المملكة إلى منافذ ذكية تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح إنهاء إجراءات السفر دون الحاجة للتدخل البشري، مع ربط الأنظمة التقنية والأمنية لرفع مستوى كفاءة الخدمة.

وخلال كلمته، أكد المربع أن الجوازات تقدم حاليًا أكثر من 100 خدمة رقمية عبر منصة "أبشر"، استفاد منها أكثر من 24 مليون مستفيد خلال عام 2024، مشيرًا إلى إطلاق خدمة "الوكيل الصوتي الذكي" لتقديم الدعم على مدار الساعة، ويمكن للمستفيدين الاتصال على الرقم 992 للاستفادة منها دون الحاجة لمراجعة الموظفين.