ترامب: صراع أوكرانيا كان سيتحول لحرب عالمية لو لم أكن رئيسا.. أنهيت 8 حروب والتاسعة في الطريق

كتب : مصراوي

01:51 ص 11/11/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الصراع في أوكرانيا كان سيتطور إلى حرب عالمية ثالثة لو لم يكن على رأس السلطة في الولايات المتحدة.

أضاف ترامب، خلال رده على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض أثناء مراسم تنصيب مبعوثه الخاص لشؤون جنوب ووسط آسيا سيرجيو جورا، الذي يشغل أيضا منصب السفير الأمريكي لدى الهند: "أعتقد أن هذه الحرب ما كانت لتندلع لو كنت رئيسا منذ البداية، ولو لم أكن رئيسا اليوم لكانت ربما تطورت إلى حرب عالمية ثالثة وهذا لن يحدث بعد الآن".

أوضح أنه منذ توليه منصب الرئاسة "جمع حلف شمال الأطلسي ووحّد الحلفاء معا"، مشيرا إلى أنه نجح في إنهاء "ثماني حروب" – دون أن يحددها – وأضاف: "التاسعة في الطريق، وسأنجح في إنهائها أيضا".

كان ترامب قد أكد خلال اجتماع مع زعماء دول آسيا الوسطى الأسبوع الفائت، على تحقيق تقدم كبير في مساعي إنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن الجهود الدبلوماسية تسير في اتجاه إيجابي رغم عدم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي للسلام، وفقا لروسيا اليوم.

الرئيس الأمريكي ترامب صراع أوكرانيا أوكرانيا

