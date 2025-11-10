إعلان

فضيحة بأوكرانيا.. رشوة بملايين الدولارات داخل شركة الطاقة النووية

كتب : مصراوي

10:50 م 10/11/2025

أوكرانيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

أعلنت السلطات الأوكرانية لمكافحة الفساد، اليوم الإثنين، عن كشف فضيحة رشوة بملايين الدولارات داخل شركة "إنيرجي أتوم"، المشغل الحكومي لمحطات الطاقة النووية في البلاد.

وذكر كل من المكتب الوطني لمكافحة الفساد، ومكتب الادعاء المختص بمكافحة الفساد عبر منصة "تيليجرام" أن "النشاط الأساسي للتنظيم الإجرامي تمثل في تلقي فوائد غير قانونية بشكل ممنهج من مقاولي شركة إنيرجوأتوم، بنسبة تراوحت بين 10 إلى 15% من قيمة العقود".

وأضافت السلطات أن التحقيق ركز بشكل خاص على الهياكل الدفاعية التي تُشيد لحماية المنشآت الحيوية من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الروسية.

وأفادت تقارير بأنه تم غسل أموال بقيمة تقارب 100 مليون دولار، بتورط شركات مقرها خارج أوكرانيا.

من جانبها، أكدت شركة إنيرجي أتوم في بيان رسمي أن عمليات تفتيش منازل تجري حاليا، مشددة على أنها ستتعاون بشكل كامل مع السلطات المختصة.

ولم تدلِ الشركة بمزيد من التفاصيل بشأن نطاق المداهمات أو احتمال تنفيذ اعتقالات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رشوة أوكرانيا شركات الطاقة النووية إنيرجي أتوم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالفيديو والصور- نقل جثمان المطرب إسماعيل الليثي من المنيا إلى القاهرة استعدادًا لتشييعه
بالبدلة والفستان.. عروسان يشاركان في انتخابات النواب بالبحيرة (فيديو وصور)
الأرصاد تحذر: موجة عدم استقرار تضرب البلاد وأمطار رعدية- فيديو
9 صور.. أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا بسرعة 100 كم
مكان وموعد تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)