فضيحة بأوكرانيا.. رشوة بملايين الدولارات داخل شركة الطاقة النووية

(د ب أ)

أعلنت السلطات الأوكرانية لمكافحة الفساد، اليوم الإثنين، عن كشف فضيحة رشوة بملايين الدولارات داخل شركة "إنيرجي أتوم"، المشغل الحكومي لمحطات الطاقة النووية في البلاد.

وذكر كل من المكتب الوطني لمكافحة الفساد، ومكتب الادعاء المختص بمكافحة الفساد عبر منصة "تيليجرام" أن "النشاط الأساسي للتنظيم الإجرامي تمثل في تلقي فوائد غير قانونية بشكل ممنهج من مقاولي شركة إنيرجوأتوم، بنسبة تراوحت بين 10 إلى 15% من قيمة العقود".

وأضافت السلطات أن التحقيق ركز بشكل خاص على الهياكل الدفاعية التي تُشيد لحماية المنشآت الحيوية من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الروسية.

وأفادت تقارير بأنه تم غسل أموال بقيمة تقارب 100 مليون دولار، بتورط شركات مقرها خارج أوكرانيا.

من جانبها، أكدت شركة إنيرجي أتوم في بيان رسمي أن عمليات تفتيش منازل تجري حاليا، مشددة على أنها ستتعاون بشكل كامل مع السلطات المختصة.

ولم تدلِ الشركة بمزيد من التفاصيل بشأن نطاق المداهمات أو احتمال تنفيذ اعتقالات.