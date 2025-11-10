إعلان

الأميرة كاميلا تشكر الرئيس السيسي والشعب المصري على كرم الضيافة: " تجربة لا تُنسى"

كتب : مصراوي

10:10 م 10/11/2025

الأميرة كاميلا تشكر الرئيس السيسي والشعب المصري

وكالات

أعربت الأميرة كاميلا أميرة بوربون- الصقلية في روما، عن بالغ امتنانها للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري على حفاوة الاستقبال التي لقيتها خلال زيارتها إلى القاهرة، والتي تزامنت مع مشاركتها في افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرة إلى أنها أمضت عدة أيام في مصر بعد انتهاء الفعاليات، واستمتعت بتلك التجربة الفريدة بصحبة الأمير تشارلز من بوربون الصقليتين، دوق كاسترو وبناتهما.

وقالت الأميرة في تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام": "أتقدم بخالص الشكر والتقدير لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي وللشعب الرائع في هذا البلد على كرم الضيافة وإتاحة الفرصة لنا لاكتشاف جمال هذه الأمة الساحرة".

وأضافت قائلة: "كانت رحلتنا إلى مصر تجربة لا تُنسى، وقد تركت في نفوسنا أثراً عميقاً، ونتطلع إلى العودة مجدداً لاكتشاف المزيد من كنوز هذا البلد العريق".

ونشرت كاميلا دي بوربون عددًا من الصور التي التقطتها خلال زيارتها إلى مصر.

