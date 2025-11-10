السلطات اللبنانية تخلي سبيل نجل القذافي بعد دفع كفالة 900 ألف دولار

وكالات

أفرجت السلطات اللبنانية عن هانيبال نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد دفع كفالة بقيمة 900 ألف دولار، منهية بذلك احتجازه لمدة 10 سنوات بتهمة حجب معلومات حول رجل دين لبناني مفقود.

وأكد شربل ميلاد خوري أحد أفراد فريق الدفاع عن هانيبال، خلال تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، أنه تم إطلاق سراح نجل القذافي مساء اليوم الاثنين، بعد الانتهاء من الأوراق اللازمة.

وجاءت عملية إطلاق سراح القذافي بعد أيام من رفع السلطات اللبنانية حظر السفر عنه وتخفيض مبلغ الكفالة، في تمهيد للطريق أمام إطلاق سراحه.