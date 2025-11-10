إعلان

نشر قوات أمريكية في سوريا.. مسؤول بالبنتاغون يكشف الحقيقة

كتب : مصراوي

07:18 م 10/11/2025

الرئيس السوري أحمد الشرع

وكالات

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في زيارة تلحظى باهتمام كبير خاصة من الجانب السوري، إذ تعد هذه الزيارة الأولى لرئيس سوري منذ عام 1946، وفق ما نقلته قناة الإخبارية السورية.

وفي السياق ذاته صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لقناة "فوكس نيوز" بأن منح سوريا فرصة للعظمة يعني الحديث عن سلام وازدهار أوسع في المنطقة، مشيراً إلى أن تحول سوريا من التبعية لإيران إلى دولة تتعاون في مكافحة الإرهاب يُعد تحولاً ضخماً.

وأضاف المتحدث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح أن "إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا مرتبط بمنحها فرصة للعظمة والانخراط في مسار السلام الإقليمي".

وفي سياق متصل، نقلت الجزيرة عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) نفيه وجود أي نية لنشر قوات أمريكية في قاعدة جوية بالعاصمة السورية دمشق، مؤكداً في الوقت ذاته أن سوريا ستنضم إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، في خطوة تشير إلى بداية تحول استراتيجي في العلاقات بين البلدين.

الرئيس السوري أحمد الشرع أحمد الشرع يصل إلى البيت الأبيض نشر قوات أمريكية في سوريا زيارة أحمد الشرع لامريكا

