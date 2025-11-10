إعلان

بسبب أزمة الجوع.. مواطني زامبيا يرجمون رئيسهم بالحجارة |فيديو

كتب-عبدالله محمود:

05:56 م 10/11/2025

رئيس زامبيا هاكيندي هيتشليما

تعرض رئيس زامبيا هاكيندي هيتشليما، للرجم بالحجارة خلال خطاب له في مدينة تشينجولا، بعدما اعترض مواطنيه على كلمته ونشبت اضطرابات مفاجئة استدعت تدخل رجال الشرطة للسيطرة على الموقف وحماية "هيتشلما".

ووثقت العديد من مقاطع الفيديو لحظة التعدي على الرئيس الزامبي اثناء وهو يخاطب الجماهير، حيث اندلعت الاضطرابات بشكل مفاجئ فاقترب منه فريق الحماية الرئاسي بسرعة لصد وابل من الحجارة التي رميت عليه.

ويرى المسؤولون في الحكومة الزامبية، أن أسباب الحادثة هو أزمة الجوع وسوء إدارة الموارد والتدهور الاقتصادي التي تمر بها زامبيا.

وفي سبتمبر الماضي، قضت محكمة في زامبيا بسجن رجلين مدة عامين مع الأشغال الشاقة بتهمة محاولة استخدام السحر لقتل الرئيس هيشيليما.

رئيس زامبيا هاكيندي هيتشليما مواطني زامبيا يرجمون رئيسهم بالحجارة أزمة الجوع في زامبيا

