نتنياهو يجتمع مع ويتكوف وكوشنر

وكالات

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن بنيامين نتنياهو يجتمع حاليًا مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وأمس الأحد، وصل كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومبعوثه ويتكوف إلى إسرائيل لبحث تنفيذ الاتفاق الخاص بغزة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فضلًا عن المساعدة في حل أزمة مقاتلي حماس العالقين.

وتأتي الزيارة في وقت تضغط فيه إدارة ترامب على إسرائيل لحل أزمة مقاتلي حماس العالقين في أنفاق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ضمن منطقة "الخط الأصفر" التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.