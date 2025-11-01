المبعوث الأمريكي لسوريا يصف لبنان بـ "دولة فاشلة"

بيروت - (أ ب)

وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، اليوم السبت، لبنان بأنها "دولة فاشلة"، في تصريحات تعكس استياء واشنطن من "شلل الحكومة اللبنانية"، في وقت تمضي فيه سوريا نحو تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة.

وخلال مشاركته في قمة "حوار المنامة" بالبحرين في جلسة بعنوان "السياسة الأمريكية في بلاد الشام"، أشاد توماس باراك بالتطورات في سوريا بعد سقوط بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مؤكدا أن الرئيس السوري أحمد الشرع من المقرر أن يزور واشنطن في 10 نوفمبر في أول زيارة لرئيس سوري إلى الولايات المتحدة منذ استقلال البلاد عام 1946.

وأضاف باراك أنه من المتوقع انضمام سوريا إلى التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم (داعش)، واصفا ذلك بأنه "خطوة كبيرة" و"ملفتة"، مشيرا إلى أن التحالف يضم نحو 80 دولة تعمل لمنع عودة التنظيم.

أما بشأن لبنان، فقال باراك بلهجة لافتة إنه "الدولة الوحيدة في المنطقة التي لا تصطف مع التحولات الجديدة في الشرق الأوسط"، مضيفا: "الدولة هي حزب الله"، مشيرا إلى أن الجماعة المدعومة من إيران تؤمن لمناصريها ومقاتليها ما تعجز الدولة اللبنانية عن توفيره، في بلد تعاني فيه الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه من ضعف مزمن.

وتابع قائلا: "الأمر متروك حقا للبنانيين، الولايات المتحدة لن تنخرط أكثر في وضع تتحكم فيه منظمة إرهابية أجنبية ودولة فاشلة تملي الإيقاع وتطلب مزيدا من الموارد والمال والمساعدة".

وأضاف باراك أن الولايات المتحدة لن تتدخل في النزاعات الإقليمية، لكنها ستدعم حليفتها إسرائيل إذا صعّدت من عملياتها تجاه لبنان.

وكانت إسرائيل قد كثفت مؤخرا ضرباتها على جنوب لبنان، حيث يتبادل الجانبان اتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أنهى آخر حرب بين إسرائيل وحزب الله في نوفمبر الماضي، وهي الحرب التي اندلعت عقب هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل.