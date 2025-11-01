حماس تؤكد التزامها باستكمال باقي خطوات اتفاق وقف إطلاق النار

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن رئيس الحركة بقطاع غزة خليل الحية شدد خلال لقاء مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم في إسطنبول على التزام الحركة بما وقّعت عليه.

وذكرت الحركة في بيان لها، أن هذا الالتزام يتعلق بالبحث عن باقي جثامين أسرى الاحتلال وتسليمها، وضرورة استكمال باقي الخطوات التي سعت الحركة إلى تحقيقها على المستوى الوطني، من تشكيل لجنة مستقلة لإدارة القطاع وما يستتبع ذلك من استحقاقات، خاصة استكمال الانسحاب الإسرائيلي الشامل من القطاع.

وفي سياق متصل، نفت السلطات في قطاع غزة مزاعم القيادة المركزية الأمريكية التي اتهمت من خلالها عناصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بنهب مساعدات إنسانية جنوب القطاع ووصفتها بأنها "حملة تضليل إعلامي".