

وكالات

علق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على الأحداث التي شهدتها مدينة الفاشر بالسودان، قائلا إنه يجب إدانة الإرهاب والعنف ضد الأبرياء، بأي شكل وفي أي مكان في العالم.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن عراقجي قوله في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "في اتصال مع نظيره السوداني، محيي الدين سالم، أعربتُ عن حزن الجمهورية الإسلامية العميق وقلقها إزاء المجزرة الكارثية التي راح ضحيتها مدنيون أبرياء في مدينة الفاشر، وأكدنا تضامن إيران مع حكومة وشعب السودان".

وأضاف: يقسم البعض الإرهابيين إلى فئتين: "جيد" و"سيئ"، ويدعمونهم، وكما يقولون أنفسم يرتكبون"أعمالًا قذرة" لتحقيق مصالحهم.

وختم بالقول: "يجب إدانة الإرهاب والعنف ضد الأبرياء، بأي شكل وفي أي مكان في العالم".