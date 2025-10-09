إعلان

ترامب يقترح طرد إسبانيا من الناتو

كتب : مصراوي

11:48 م 09/10/2025

دونالد ترامب

مصراوي

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، طرد إسبانيا من حلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب عدم التزامها بهدف الإنفاق الدفاعي المحدد بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال ترامب، خلال استقباله الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب في البيت الأبيض، إن "إسبانيا متأخرة عن الركب"، مضيفاً: "ربما يجب عليك طردهم من حلف شمال الأطلسي، بصراحة".

وأوضح ترامب أنه طالب دول الناتو بزيادة مساهماتها الدفاعية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 2%، مشيراً إلى أن "إسبانيا لم تحقق هذا الهدف".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه سيدافع عن فنلندا في حال تعرضها لهجوم من قبل روسيا، باعتبارها عضواً في الناتو، مضيفًا: "لكن لا أعتقد أن ذلك سيحدث".

ترامب الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب البيت الأبيض طرد إسبانيا من حلف شمال الأطلسي إسبانيا الناتو

