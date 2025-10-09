إعلان

حماس: مجزرة إسرائيل بعد اتفاق السلام تهدف لتعطيل وقف الحرب

كتب-عبدالله محمود:

11:41 م 09/10/2025

مجزرة إسرائيل بعد اتفاق السلام

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس بحق عائلة غبون في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 70 مدنياً، تعد جريمة جديدة تهدف إلى التشويش على جهود الوسطاء وتعطيل مساعي تنفيذ اتفاق السلام ووقف الحرب.

وطالبت الحركة الوسطاء والإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه "الجرائم الوحشية"، وإدانتها بشكل واضح، والتدخل الفوري لإلزام الاحتلال بوقف استهداف الأطفال والمدنيين في قطاع غزة.

وشن جيش الاحتلال، مساء اليوم الخميس، غارات متفرقة على حي الصبرة ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، كما استهدف شارع الرشيد الساحلي غرب القطاع.

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة، إن طواقمه ما زالت تعمل في موقع استهداف إسرائيلي لمنزل، مضيفًا: "يوجد أكثر من 40 شخصًا تحت الأنقاض في شارع الثلاثيني بمنطقة حي الصبرة في مدينة غزة".

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن 25 شهيدًا وصلوا إلى مشافي قطاع غزة منذ ساعات صباح الخميس، لافتة إلى أن من بينهم 15 شخصًا تم انتشال جثامينهم من مناطق انسحب منها جيش الاحتلال.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، مقابل انسحاب جيش الاحتلال وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة. مقابل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

مجزرة إسرائيل تهدف لتعطيل وقف الحرب مجزرة إسرائيل بعد اتفاق السلام حماس مجزرة بحق عائلة غبون في غزة مفاوضات شرم الشيخ

