إعلان

رغم اتفاق وقف إطلاق النار.. شهداء في قصف إسرائيلي على غزة (فيديو)

كتب : مصراوي

11:08 م 09/10/2025

قصف إسرائيلي على غزة أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحركة حماس وافقتا على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، شن جيش الاحتلال، مساء اليوم الخميس، غارات متفرقة على حي الصبرة ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، كما استهدف شارع الرشيد الساحلي غرب القطاع.

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة، إن طواقمه ما زالت تعمل في موقع استهداف إسرائيلي لمنزل، مضيفًا: "يوجد أكثر من 40 شخصًا تحت الأنقاض في شارع الثلاثيني بمنطقة حي الصبرة في مدينة غزة".

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن 25 شهيدًا وصلوا إلى مشافي قطاع غزة منذ ساعات صباح الخميس، لافتة إلى أن من بينهم 15 شخصًا تم انتشال جثامينهم من مناطق انسحب منها جيش الاحتلال.

وفي سياق منفصل، أفاد المركز الفلسطيني للإعلام، خلال منشور عبر منصة "إكس"، بأن جنود الاحتلال أضرموا النيران في موقع لهم، قبيل انسحابهم منه في جنوب مدينة غزة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، مقابل انسحاب جيش الاحتلال وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة. مقابل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وكان من المقرر، أن يدخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بحلول الساعة 12 ظهر اليوم الخميس، غير أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن وقف النار لن يبدأ قبل موافقة الحكومة عليه مساءا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قصف إسرائيلي على غزة إطلاق النار بعد الاتفاق إسرائيل وحركة حماس مفاوضات شرم الشيخ غارات متفرقة على حي الصبرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* مصدر يكشف سبب عدم إذاعة مباراة مصر والمغرب
خاص| "الصحة" تدرس علاج جرحى الإصابات الخفيفة داخل غزة دون نقلهم لمصر
* ترامب يعرب عن سعادته بصداقته الوطيدة مع الرئيس السيسي
من الإنذار إلى الإخلاء.. القصة الكاملة لحريق مستشفى راقودة بالإسكندرية (تغطية خاصة)
أبطال بلا تصفيق.. من النرويج إلى شوارع الجيزة (قصة مصورة)
محافظ شمال سيناء: جاهزون لسيناريوهات ما بعد وقف إطلاق النار في غزة
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)