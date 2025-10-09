رغم اتفاق وقف إطلاق النار.. شهداء في قصف إسرائيلي على غزة (فيديو)

وكالات

بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحركة حماس وافقتا على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، شن جيش الاحتلال، مساء اليوم الخميس، غارات متفرقة على حي الصبرة ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، كما استهدف شارع الرشيد الساحلي غرب القطاع.

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة، إن طواقمه ما زالت تعمل في موقع استهداف إسرائيلي لمنزل، مضيفًا: "يوجد أكثر من 40 شخصًا تحت الأنقاض في شارع الثلاثيني بمنطقة حي الصبرة في مدينة غزة".

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن 25 شهيدًا وصلوا إلى مشافي قطاع غزة منذ ساعات صباح الخميس، لافتة إلى أن من بينهم 15 شخصًا تم انتشال جثامينهم من مناطق انسحب منها جيش الاحتلال.

#شاهد | 4 شهداء و9 جرحى وعشرات المفقودين تحت الأنقاض؛ جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "غبون" في الشارع المقابل لمخبز السلطان في شارع الثلاثيني بمدينة غزة. pic.twitter.com/YFbv9MOEKa — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 9, 2025

وفي سياق منفصل، أفاد المركز الفلسطيني للإعلام، خلال منشور عبر منصة "إكس"، بأن جنود الاحتلال أضرموا النيران في موقع لهم، قبيل انسحابهم منه في جنوب مدينة غزة.

#شاهد | جنود الاحتلال يضرمون النيران في موقع لهم، قبيل انسحابهم منه في جنوب مدينة غزة. pic.twitter.com/SDVBHe7SQe — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 9, 2025

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، مقابل انسحاب جيش الاحتلال وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة. مقابل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وكان من المقرر، أن يدخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بحلول الساعة 12 ظهر اليوم الخميس، غير أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن وقف النار لن يبدأ قبل موافقة الحكومة عليه مساءا.