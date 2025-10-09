الحية: المقاومة أفشلت مخططات إسرائيل والفلسطينيون أذهلوا العالم

قال رئيس وفد حركة حماس المفاوض خليل الحية، إن العالم وقف مذهولا أمام ما بذله الشعب الفلسطيني من عطاء وتضحية وثبات وصبر واحتساب، موضحًا "أن الفلسطينين خاضوا حربا لم يشهد لها العالم مثيلا وتصدوا لطغيان العدو وبطش جيشه ومجازره ووحشيته".

وأضاف الحية، خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أن الشعب الفلسطيني وقف كالجبال الرواسي لم تفتر له عزيمة وقاوم القتل وصبر على الجوع والنزوح وفقدان الأحبة.

وتابع: "ونحن نعيش الذكرى الثانية لمعركة السابع من أكتوبر المجيدة نقف أمام الشهداء الأبرار مفجري الطوفان إسماعيل هنية وصالح العاروري ويحيى السنوار وأبو خالد الضيف".

وذكر الحية: "أننا نقف أمام بطولات رجال المقاومة والذين قاتلوا من نقطة صفر وكانوا كالطود العظيم أمام دبابات الاحتلال وآلياته".

وأكد رئيس وفد حركة حماس، أن بطولات رجال المقاومة أفشلت مخططات العدو واحدا تلو الآخر من تهجير وتجويع وصناعة الفوضى وغيرها.

ووجه الحية رسالة لرجال المقاومة المقاتلين قائلا: "كما كان أبطال المقاومة رجالا في القتال فقد كان إخوانكم رجالا على طاولة المفاوضات".

وأوضح رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس: "وضعنا مصلحة شعبنا وحقن دمائه نصب أعيننا منذ اللحظة الأولى للمعركة".

وأشار خليل الحية، إلى أن حماس واصلت التفاوض غير المباشر رغم كل ما اقترفته إسرائيل من مماطلة طويلة.